Artmarket débute l'exercice sur une croissance de 20%

(Boursier.com) — Artmarket affiche une croissance trimestrielle de +20 %, à 2,82 ME, "en dépit d'un contexte économique indécis, sous le coup de paramètres géopolitiques très incertains et d'une inflation difficile à maîtriser par les banques centrales, notamment la BCE ou la FED".

Pour l'exercice 2023 et notamment le second semestre, Artprice va déployer "sa version la plus aboutie", début juillet 2023 qui entraînera, entre autres, "un changement de paradigme économique, incluant les annonceurs payants totalement intégrés à ses banques de données et services, à ses pages Artistes et au Web 3.0".

Selon la société, il est fort possible que le chiffre d'affaires réalisé par ces 7 200 Maisons de Ventes, annonceurs affiliés d'Artprice depuis 1997, dégage à terme un chiffre d'affaires supérieur aux abonnements qui représentent actuellement 90 % du CA d'Artprice. Le projet d'Artprice est de doubler son chiffre d'affaires en répondant à une demande entrante de longue date de ses Maisons de Ventes partenaires.