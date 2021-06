Artmarket : de retour d'AG

Artmarket : de retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artmarket s'est réunie à son siège social le 25 juin 2021 à 17h00. Elle a été présidée par Mme N. Ehrmann, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil d'Administration réuni le même jour à 14h00. Cette année est une nouvelle fois une année particulière en raison de la pandémie liée à la COVID19 c'est pourquoi, comme indiqué notamment dans les avis de réunion et de convocation, publiés, mis à la disposition et/ou transmis aux actionnaires, et conformément aux dispositions de l'Ordonnance No 2020-321 du 25 mars 2020 telle que modifiée et prolongée, le Conseil d'Administration réuni le 30 avril 2021 a décidé que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de ce jour se tiendrait à huis clos.

Ce Conseil d'Administration a également décidé que, compte tenu des difficultés techniques qui subsistent, liées notamment à l'authentification à distance et en direct de l'intégralité des actionnaires, il n'a pas été mis en place de dispositif de participation à l'assemblée par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle

En conséquence, aucun actionnaire, quel que soit son nombre de titres, n'a pu assister physiquement à cette assemblée, à l'exception des administrateurs, mandataires sociaux, Commissaires aux Comptes et Conseils.

Les actionnaires ont pu néanmoins s'exprimer en posant des questions écrites à l'Assemblée Générale, et/ou en votant par correspondance. Ils ont pu également demander à visionner cette assemblée en direct. Ils pourront également visionner cette assemblée en différé puisqu'elle sera disponible, pendant deux ans, sur le site internet de la société www.artprice.com.

L'ensemble des actionnaires, à l'exception des administrateurs actionnaires présents, a voté par correspondance à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artmarket.com du 25 juin 2021. Les votes ont représenté 32,22% des titres de la société et 47,54% des droits de vote.

Une question écrite a été posée par un actionnaire portant sur la communication faite aux actionnaires et l'avenir des petits actionnaires. Durant l'Assemblée Générale, la Présidente a lu la réponse faite par le Conseil d'Administration réuni le même jour à 14 heures à savoir : "La société a dû et doit adapter son activité et ses décisions en permanence pour faire face aux différentes crises économique, financière et sanitaire auxquelles elle a été confrontée ces dernières années. Elle doit également s'adapter à l'évolution des dispositions gouvernementales, législatives, réglementaires et financières françaises et internationales. Ainsi, malgré ses ambitions et intentions, elle n'est pas responsable des crises économique, financière et sanitaire mondiale, ni des évolutions légales, réglementaires et fiscales. De même et comme cela est expressément spécifié dans le rapport annuel et le document d'enregistrement universel (URD), la société Artmarket.com est considérée, depuis son introduction, comme une valeur très spéculative, par son caractère innovant, et par ailleurs liquide, elle est susceptible de variations de cours (intraday) très importantes au sein d'une même journée ou sur des périodes plus longues".

Pour mémoire, le principal actionnaire d'Artmarket.com est Groupe Serveur, holding familiale détenue par la famille Ehrmann qui, comme tout actionnaire, a tout intérêt à ce que l'activité d'Artmarket.com soit la plus prospère possible et que l'action Artmarket.com soit au meilleur niveau possible mais elle n'est pas maître de l'évolution du cours de l'action Artmarket. Les dirigeants du groupe et l'ensemble de ses collaborateurs oeuvrent au quotidien pour faire évoluer l'activité d'Artmarket. Enfin, le Conseil d'Administration rappelle que le PDG et Fondateur d'Artmarket.com, Thierry Ehrmann, ne bénéficie d'aucune rémunération pour ses mandats comme cela est précisé chaque année dans le rapport annuel et l'URD accessibles à tous.

Durant l'Assemblée Générale, il a été rappelé que les questions écrites et/ou votes des actionnaires ne sont valables que s'ils respectent la réglementation en vigueur. Artmarket est consciente que le formalisme, imposé par les dispositions légales et/ou réglementaires, est quelquefois lourd mais néanmoins il s'impose à la société comme à ses actionnaires. Les actionnaires sont donc invités à lire attentivement les consignes qui sont détaillées notamment dans les avis de réunion et de convocation qui paraissent au BALO et dans un Journal d'Annonces Légales.