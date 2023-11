Artmarket : croissance de 75% au T3

(Boursier.com) — Artmarket affiche une croissance trimestrielle de +75 %, à 3,21 ME, contre 1,83 ME un an plus tôt.

Thierry Ehrmann, fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket indique " Pour rappel, en janvier 2023, Artprice by Artmarket a déployé sa nouvelle version en ligne, la plus aboutie de son histoire, répondant ainsi à l'ensemble des demandes clients à travers le monde, dans l'ère actuelle du tout digital. Cette progression importante, de +75 % de notre chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2023, n'est que la juste récompense du formidable travail réalisé par nos équipes. "