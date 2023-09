Artmarket.com : tassement des bénéfices semestriels

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Artprice by Artmarket croît à 4,06 millions d'euros (3,83 ME au 30 juin 2022).

Le résultat net semestriel du groupe ressort à 330 kE (554 kE au 30 juin 2022), impacté principalement par les charges et amortissements de la nouvelle version d'Artprice mise en ligne début septembre 2023.

Les capitaux propres s'établissent à 31,04 ME au 30 juin 2023 (30,39 ME au 30 juin 2022).

Perspectives

Artprice by Artmarket poursuit un objectif 2023-2024 de doublement de son chiffre d'affaires, par l'ouverture payante des annonces de ventes publiques.

La nouvelle version en ligne Artprice.com by Artmarket, dévoilée ce début septembre 2023, s'impose déjà comme la référence du Marché de l'Art sur Internet, la recherche s'effectuant instantanément sur 821.500 artistes.

Artprice by Artmarket.com confirme également, pour le 1er semestre 2023, que le phénomène des NFTs (Non Fungible Token en anglais, Jeton Non Fongible en français) d'Art est en train de s'inscrire durablement dans le Marché de l'Art sur tous les continents avec une accélération du chiffre d'affaires et des volumes pour le second semestre 2023, de par notamment la purge des cryptomonnaies et de nouvelles législations beaucoup plus favorables aux USA, avec en Europe une réglementation encadrée qui assainit les cryptomonnaies et amène une confiance aux consommateurs, investisseurs et opérateurs.

En séance, l'action Artmarket.com recule de -2,45%, revenant à 6,37 euros.