Artmarket.com : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire annuelle d'Artmarket.com s'est réunie à son siège social le 26 juin 2020 à 14h. Elle a été présidée par Thierry Ehrmann, Président Directeur Général.

Selon décision du Conseil d'Administration réuni le 27 avril, il a été décidé que l'Assemblée générale ordinaire du 26 juin se tiendrait à huis clos, afin de garantir la santé des salariés, des actionnaires, des administrateurs et mandataires sociaux, ainsi que des commissaires aux comptes et conseils de la société. En conséquence, aucun actionnaire, quel que soit son nombre de titres, n'a eu le droit d'assister à cette Assemblée, à l'exception des administrateurs et mandataires sociaux.

L'ensemble des actionnaires a voté par correspondance. Les votes ont représenté 31,46% des titres de la société et 47,69 % des droits de vote.

Les résolutions de l'Assemblée concernant l'approbation des comptes sociaux et consolidés, l'affectation du résultat de l'exercice, la gouvernance d'entreprise, les opérations réalisées au titre des options de souscription ou d'achat d'actions ou au titre des attributions d'actions gratuites, les conventions réglementées, la politique de rémunération des administrateurs et mandataires sociaux, la fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'Administration, la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, et le pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires et adoptées.

Thierry Ehrmann, Président de l'Assemblée générale, a ensuite acté la fin de la séance et remercié le collège des Commissaires aux comptes, les Conseils extérieurs dont l'Huissier de justice qui permet d'assurer la parfaite régularité de l'Assemblée Générale, comme chaque année .

Résilience

Cette Assemblée générale a été l'occasion pour Thierry Ehrmann d'effectuer un point d'activité et d'exprimer sa vision de marché. Artmarket.com sort indiscutablement renforcée de la crise du Covid-19 qui perdure de plus belle dans le monde et notamment aux USA. En témoigne l'excellence des revenus enregistrés au mois de Juin 2020, en très nette hausse par rapport à l'année dernière, signant ainsi sa plus belle performance depuis 1997. Rien d'étonnant, cette période sans précèdent a donné du temps aux Internautes pour assouvir leur soif de connaissances et d'informations , estime le dirigeant : Ces trois mois, sous le joug d'une crise sanitaire mondiale sans précédent, ont modifié radicalement nos modes de vie et de consommation sur les cinq continents. En matière numérique les habitudes prises sont irréversibles, ce qui constitue pour Artmarket.com un gage de croissance exceptionnel .