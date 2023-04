Artmarket.com reste bénéficiaire en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé facturé d'Artmarket.com sur l'année 2022 s'élève à 7.822 kE (7.742 kE pour l'exercice précédent).

Le résultat net de l'exercice clos au 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 1 million d'euros (1,15 ME au 31 décembre 2021). Artmarket.com est donc nettement bénéficiaire.

Le résultat a été impacté par d'importants investissements qui ont été réalisés pour qu'Artmarket.com soit d'ores et déjà presque totalement décarbonée avec ses différents data centers. Le rapport RSE sera très positif par les solutions avant-gardistes fiables, scientifiques et pérennes choisies par Artprice by Artmarket. Le choc énergétique pour Artprice est de ce fait très minimisé.

Les capitaux propres consolidés s'élèvent à 30,70 ME au 31 décembre (29,86 ME au 31 décembre 2021) et 19,82 ME au 31 décembre 2020.

Ces résultats 2022 confirment la maîtrise et l'amélioration des coûts d'exploitation, notamment sur les coûts de R&D qui sont très importants et la résistance du modèle économique d'Artmarket.com face au choc énergétique.

Dans le prolongement des bons chiffres trimestriels 4e trimestre 2022, l'année 2023 commence sous les meilleurs auspices pour Artprice by Artmarket, avec des revenus en janvier 2023 nettement supérieurs à l'an passé, pour la même période, soit +17%.

L'objectif 2023/2024 est de doubler le chiffre d'affaires d'Artprice par l'ouverture des annonces payantes de ventes publiques.