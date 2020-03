Artmarket.com réitère sa confiance et déplore la baisse de son cours de Bourse

(Boursier.com) — Artmarket.com tient à rassurer le marché et ses actionnaires sur les risques liés au coronavirus. Artmarket.com confirme ainsi ce 9 Mars l'objectif de croissance à double chiffre tel que communiqué le 28 Février 2020.

"L'activité en ligne croît fortement si les échanges physiques se réduisent par mesure de précaution, les acteurs du Marché de l'Art privilégiant alors essentiellement ce mode de communication et de transactions (Artprice Marketplace) sur Internet" rassure Artmarket.com.

Durant la période du 28 Février au 9 Mars, Artmarket.com a constaté de manière factuelle une hausse du CA et du volume de consultations en référence à la même période en 2019.

"Le chiffre d'affaires de 2020 sera bien une croissance à double chiffre de par la dématérialisation des services et produits diffusés par Artprice by Artmarket, la forte baisse du cours de bourse, au plus bas depuis Mars 2011, ne se justifie donc en aucun cas", écrit le groupe.