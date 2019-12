Artmarket.com porte plainte auprès de l'AMF pour "abuse market"

(Boursier.com) — ArtMarket.com redonne -0,11% à 8,7 euros en séance, alors que Thierry Ehrmann s'emploie à rassurer ses actionnaires dans un communiqué. Le Fondateur d'Artprice et PDG Artmarket.com attribue le repli régulier du cours de l'action à une même banque et sa filiale UK, en tête non seulement des ventes mais dans des proportions non conformes au règlement AMF.

Au-delà de ce coup de sang, Thierry Ehrmann réaffirme sereinement que tous les fondamentaux économiques, la croissance organique, le déploiement de nouveaux services et produits payants ainsi que la hausse significative de l'offre tarifaire de l'ensemble des abonnements et services, connaissent tous une forte croissance pour ce T4 2019 .

Le département juridique d'Artmarket constitue donc une plainte pour "abuse market" auprès de l'AMF, tel que défini par le "Market Abuse Regulation" (MAR).