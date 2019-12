Artmarket.com mise sur l'intelligence artificielle pour doper ses revenus

(Boursier.com) — Thierry Ehrmann mise sur le potentiel de l'intelligence artificielle pour doper les revenus de son entreprise. Le fondateur et PDG d'Artmarket explique ainsi : Grâce à l'intelligence artificielle (IA), dont nous avons depuis longtemps mesuré et anticipé l'impact immense et révolutionnaire sur l'industrie du numérique, Artmarket.com va proposer très prochainement des abonnements sur mesure pour répondre à chaque besoin de ses clients et membres. Le potentiel est gigantesque, et s'estime en dizaines de milliers de nouveaux clients payants .

Thierry Ehrmann indique : Grâce à l'IA et au Big Data, Artmarket.com va enfin pouvoir monétiser le véritable trésor de guerre d'Artprice depuis 20 ans, à savoir près de 5 millions de membres qui suivent régulièrement et fidèlement nos banques de données et services en mode gratuit, mais qui ne trouvaient pas jusqu'alors dans nos 4 abonnements proposés la juste réponse à leurs besoins personnels .