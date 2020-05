Artmarket.com : léger recul du chiffre d'affaires trimestriel

(Boursier.com) — Artmarket.com a vu son chiffre d'affaires global reculer de 3% au premier trimestre à 2,32 ME, contre 2,40 ME un an plus tôt. Le chiffre d'affaires "Internet" baisse de 3% à 2,27 ME.

Alors que la crise du Covid-19 a touché tout le secteur de l'Art, Artmarket constate "de véritables bascules dans l'univers d'Internet" de grands comptes à l'existence centenaire qui jusqu'à présent ne consacraient qu'une faible partie de leur budget au numérique.

"Les acteurs du Marché de l'Art ont compris que l'avenir du Marché de l'Art passait par la dématérialisation intégrale pour survivre à cette crise", écrit encore la société.