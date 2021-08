Artmarket.com : croissance à deux chiffres, réévaluation et NFT

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Artmarket .com enregistre une progression de +14% de son CA au T2 2021 à 1,42 million d'euros. "En dépit de la crise sanitaire sans précédent qui frappe le monde en 2021, le chiffre d'affaires d'Artmarket.com s'affiche bien au-delà des objectifs dans une année 2021 où les salons, foires et expositions des clients d'Artprice by Artmarket ont connu de très nombreux reports sur le second semestre. Artmarket.com est considérée comme une valeur résiliente face à la pandémie mondiale", commente le groupe.

Artprice by Artmarket a régulièrement informé le marché sur sa prise de conscience relative à l'importance d'exploiter son fonds physique de catalogues papier de ventes aux enchères d'oeuvres d'art. "Cette somme d'archives unique au monde appelée 'la Collection Artprice', remontant au plus tôt jusqu'en 1766, se devait donc d'apparaître à sa valeur réelle dans les comptes d'Artmarket.com qui a décidé librement de sa réévaluation, dans les conditions légales des articles 123-18 du Code de Commerce, de la norme IAS 16 et de l'article 31 (V) de la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 codifié à l'article 238 bis JB du Code Général des Impôts, avec une demande de rescrit fiscal", détaille le groupe. Le montant exact de cette réévaluation sera communiqué au marché en septembre 2021, dans le rapport financier du premier semestre 2021.

Cette réévaluation porte sur les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2021. Cette décision a pour effet d'impacter, par une augmentation "très conséquente", les capitaux propres sociaux et consolidés de la société Artmarket.com.

Cette évolution, confirmée par la réévaluation du fonds documentaire d'Artprice by Artmarket, permettra également d'augmenter très significativement les tarifs d'abonnements et d'impacter le CA d'Artmarket.com, ajoute le groupe.

Artprice prépare par ailleurs sa plateforme NFT, artprice-nft.com, artmarket-nft.com, qui pourra répondre à la demande des 760.000 artistes référencés dans les banques de données Artprice by Artmarket et de l'ensemble des professionnels du Marché de l'Art. "Les NFT sont la preuve de la dématérialisation du Marché de l'Art que certains voulaient ne pas croire possible", estime le groupe.