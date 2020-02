Artmarket.com confirme son objectif de croissance malgré le Coronavirus

(Boursier.com) — Artmarket.com vient, dans un communiqué, tenter de rassurer le marché et ses actionnaires sur les risques encourus par l'entreprise au regard de l'épidémie de coronavirus.

Le spécialiste du marché de l'art rappelle que la totalité de son activité économique est traitée de manière électronique. A ce titre, le chiffre d'affaires de 2020 sera bien une croissance à double chiffre de par la dématérialisation des services et produits diffusés par Artprice by Artmarket . Selon Thierry Ehrmann, la forte baisse du cours de bourse, au plus bas depuis mars 2011, ne se justifie donc en aucun cas. Cette activité en ligne croît fortement même si les échanges physiques se réduisent par mesure de précaution, les acteurs du Marché de l'Art privilégiant alors essentiellement ce mode de communication et de transactions sur Internet, comme l'a observé Artmarket.com sur deux événements similaires .

A ce jour, l'impact se limite à l'annulation de toutes les foires d'art et événements culturels asiatiques où Artmarket.com et Artron sont habituellement présents tels que Art Basel Hong Kong dont l'édition 2020 a été annulée. Ce sera également le cas pour tous les événements dans la grande Asie.

En outre, l'administration chinoise et ses partenaires institutionnels tels qu'Artron étant paralysés par les mesures étatiques draconiennes en matière sanitaires, Artmarket.com ne peut donc temporairement pas développer son marché chinois, durant cette crise sanitaire. Ces événements ne remettent absolument pas en question les objectifs d'Artmarket.com en 2020 dont le principal est de développer sa clientèle avec l'Intelligence Artificielle et le Big Data .

En séance, alors que le CAC40 recule de -4,1%, l'action ArtMarket.com redonne -7,8% à 6,86 euros dans un volume de 0,4% de capital échangé. En revanche sur la semaine glissante, l'action redonne tout de même 25% en Bourse.