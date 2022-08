ArtMarket.com : bonne dynamique du chiffre d'affaires au 2e trimestre

(Boursier.com) — L 'action ArtMarket.com recule maintenant de 1,37% en séance au-dessous des 8 euros. Le spécialiste de la cotation et des indices de l'art a publié son chiffre d'affaires du 2e trimestre 2022. Il s'établit à 1,58 million d'euros sur la période (1,29 ME un an plus tôt). Il est en croissance de 22,6%.