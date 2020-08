Artmarket.com : a bouclé un 1er semestre quasi stable

Artmarket.com : a bouclé un 1er semestre quasi stable









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires trimestriel d'Artmarket.com pour le compte du deuxième trimestre s'affiche en progression de +5% à 1,42 ME, contre 1,36 ME un an plus tôt, en dépit de la paralysie planétaire face à la COVID-19.

Sur l'ensemble du semestre l'activité recule de 0,86% à 3,67 ME, contre 3,70 ME en 2019.

La société annonce que son RN du premier semestre sera "en croissance positive".