Artmarket attend une année 'exceptionnelle' à l'issue du T1

(Boursier.com) — Le CA du T1 2022 d'Artmarket.com s'affiche en croissance de +7,5 %, malgré une conjoncture géopolitique violemment dégradée et les vagues successives du Covid sur les USA, l'Europe et l'Asie. L'activité ressort ainsi à 2,47 ME. Ce trimestre "laisse présager une année 2022 exceptionnelle, malgré la conjoncture", explique la société.