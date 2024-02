Artmarket annonce une hausse de son CA 2023 à 8,21 ME

(Boursier.com) — Artmarket annonce une hausse de son CA 2023 de 5,1% à 8,21 ME (+3,6% au T4). Selon thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket.com : "Artprice by Artmarket, en 2024, va être capable, par sa propre IA Intuitive Artmarket, d'emmener, chacun de ses 7,2 millions de clients et membres, de découvertes en révélations avec un gain de temps notable.

Dans le monde feutré des grands éditeurs mondiaux de banques de données professionnelles, il est vital pour le développement à long terme de nos industries, d'intégrer des IA propriétaires dans nos Core business, c'est pour cela qu'Artprice by Armarket a pris un temps d'avance très conséquent depuis 1999 et fait de 2024, l'année clé de son IA Intuitive Artmarket qui est une IA propriétaire. Le but économique est de générer de facto des abonnements plus sophistiqués et donc plus de CA récurrent (ARR). Il faut également remarquer que les investisseurs sont à la recherche de dossiers sérieux [d'Intelligence Artificielle] de part et d'autre de l'Atlantique.

Nos algorithmes sont capables de par des milliards de logs propriétaires, de textes, de dizaines de millions d'oeuvres d'Art des banques de données Artprice, d'identifier des sémantiques nouvelles qui qualifient la démarche première d'un artiste, son univers, ses inspirations, les mediums utilisés, ses thèmes, ses formes et volumes, etc... et de faire ensuite une syntonie, en se rapprochant de nos 833.000 artistes avec leurs biographies et data certifiées, au-delà des critères visuels académiques classiques par les réseaux de neurones de notre IA Intuitive Artmarket."