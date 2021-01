Artefact : relève son EBITDAr 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur l'année 2020, la marge brute du Groupe Artefact ressort à 70,3 millions d'euros, en croissance proforma de +10%. Après un 1er semestre déjà dynamique, avec une croissance proforma de +9% dans un contexte de crise sanitaire, Artefact a enregistré une accélération de ses performances commerciales au second semestre avec une progression de la marge brute de +11%.

Les activités Data Consulting et Data Marketing ont constitué les deux principaux moteurs de la croissance et ont représenté, ensemble, environ 2/3 de la marge brute 2020.

Au 4e trimestre 2020, le Groupe a connu une accélération de la progression de sa marge brute qui ressort à 20,3 ME, en croissance proforma de +17% soit un rythme de progression en ligne avec celui d'avant crise de la COVID-19.

La prévision d'EBITDAr 2020, dont le montant précis sera publié à l'occasion des résultats annuels 2020, prévus le 22 avril 2021, vient confirmer l'atteinte du point d'inflexion dans la trajectoire de performance du Groupe. La très forte amélioration de la marge d'EBITDAr, comparée à 2019 et réalisée entre les deux semestres 2020, traduit ainsi la croissance marquée et son levier significativement renforcé sur la structure de coûts. Elle témoigne également de la réussite de la reconfiguration du Groupe autour de ses activités les plus rentables et les plus dynamiques, l'autre volet stratégique du plan.

Le Groupe Artefact est confiant dans sa capacité à afficher un taux de marge d'EBITDAr 2020 supérieur à 19% (pour un objectif initial fixé à plus de 15% en octobre) de la marge brute pour un montant compris entre 13,5 et 14,0 ME.

La solidité des performances commerciales du Groupe et l'amélioration de la rentabilité, réalisées en dépit des conditions sanitaires et économiques, objectivent la pertinence du positionnement et du modèle économique d'Artefact. Ces succès commerciaux, particulièrement remarquables au 4e trimestre avec +17% de croissance proforma2, s'inscrivent dans un contexte de demande soutenue de la part des grandes marques internationales pour nos offres data. En leur permettant de reconfigurer leur organisation et process autour du client, celles-ci constituent un véritable driver pour surmonter la crise. En ce début d'année, les planètes sont clairement alignées pour Artefact et nous avons hâte de poursuivre cette dynamique et de confirmer notre position de leader dans le conseil et les services en transformation data , commente Guillaume de Roquemaurel et Vincent Luciani, co-DG du Groupe Artefact.

Perspectives

Le contexte actuel de digitalisation accrue des marques, et plus globalement l'extension du phénomène poussant vers des organisations centrées sur le consommateur, constituent un solide driver pour Artefact. La pertinence de cette approche consumer-centric a, par ailleurs, été réaffirmée au cours de la pandémie qui a mis en exergue toute son importance. Dans ce contexte, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre ses gains de clients, tout en améliorant son niveau de rentabilité, grâce à son positionnement unique de société de conseil en transformation data à forte valeur ajoutée. Enfin, la solide structure financière d'Artefact renforcée en décembre 2020, soutiendra l'accélération du développement du Groupe.