Artefact publie un résultat net ajusté de 8,9 ME au S1

(Boursier.com) — Artefact publie une marge brute au S1 de 40,3 ME, en hausse de 18% à taux constants. L'EBITDAr est de 9,4 ME, soit 23% de la marge brute. Le résultat net ajusté est de 8,9 ME.

La direction confirme les objectifs commerciaux et financiers pour 2021 : marge brute 2021 d'environ 85 ME et marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%.

Le groupe rappelle l'avis favorable du Conseil d'administration d'Artefact concernant le projet d'offre d'Ardian.