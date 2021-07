Artefact : Nouvelle guidance de marge brute 2021 à environ 85 ME

Artefact : Nouvelle guidance de marge brute 2021 à environ 85 ME









(Boursier.com) — Artefact , expert dans la transformation data auprès des grandes marques, publie aujourd'hui sa marge brute du premier semestre 2021 et révise à la hausse sa guidance de marge brute 2021 à environ 85 ME.

Sur le premier semestre 2021, la marge brute du Groupe ressort à 40,3 ME en croissance de +18% à taux constants. Le rééquilibrage du mix-offres vers les activités Data Consulting et Data Marketing se poursuit, ces deux activités en forte croissance représentant désormais presque 70% de la marge brute des six premiers mois de 2021.

Après un premier trimestre déjà dynamique, caractérisé par une croissance de +12% à taux constants, la progression de l'activité s'est accélérée au T2 2021 avec une croissance de +25% faisant ressortir une marge brute de 20,3 ME.

Perspectives : révision de marge brute 2021, consolidation du leadership d'Artefact sur le plan international et confirmation du plan 2025

Désormais présent sur les trois principaux hubs du marché de la transformation data et du marketing data-driven, à la suite de sa récente implantation aux Etats-Unis, Artefact va pouvoir pleinement profiter de l'accélération de la mise en oeuvre de projets majeurs et globaux centrés autour de la data par les grands groupes multinationaux. Cette dynamique viendra s'ajouter à celle déjà à l'oeuvre sur le business historique, en France comme à l'international, soutenant la trajectoire de forte croissance.

Dans ce contexte, le groupe revoit à la hausse sa guidance de marge brute 2021 et réaffirme ses objectifs de croissance et de rentabilité à long terme :

2021 : objectifs de marge brute d'environ 85 ME et de marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%

2025 : objectifs d'une croissance annuelle organique comprise entre 15% et 20% et d'une marge d'EBITDAr comprise entre 22% et 25%.

Prochain rendez-vous : Le 28 octobre 2021 avec les résultats du 1er semestre 2021 et la Marge brute du 3e trimestre 2021.