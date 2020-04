Artefact : lourde perte annuelle

Artefact : lourde perte annuelle









(Boursier.com) — Sur l'année 2019, la marge brute d'Artefact ressort à 66,2 MEUR en croissance proforma de 10,3%, conformément à l'objectif fixé. En données publiées, la hausse s'établit à 3,7%.

Cette performance est portée par la mise en oeuvre d'offres combinant à la fois les expertises Conseil Data et Média. Néanmoins, cette progression est pondérée par la perte de plusieurs clients historiques non compensée par le renouvellement en cours du portefeuille clients sur cette activité.

L'évolution de l'EBITDAr passant de 4,6 ME en 2018 à 2,9 ME en 2019 reflète l'activité contrastée de la période.

Le résultat opérationnel ressort négatif à hauteur de -7,6 ME en raison d'une forte augmentation des dotations aux amortissement et provisions cette année à 7,9 ME.

Après prise en compte de plus de 12 ME d'impacts non-cash qui intègrent également la dépréciation des goodwill des pays nordiques, le résultat net part du Groupe ressort en perte de -15,1 ME en 2019, contre une perte de -1,1 ME en 2018.

La société affiche un endettement net de 3,5 ME.

Sur le premier trimestre 2020, l'impact de la pandémie de Covid-19 a été limité. Sur la période, Artefact a réalisé une marge brute de 18,4 ME, en croissance proforma de 16,8%.