Artefact entre dans une phase de croissance

(Boursier.com) — Ardian , un des leaders mondiaux de l'investissement privé, et Cathay Capital, se félicitent du succès de leur offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital et des titres d'Artefact.

Les conditions requises étant réunies à l'issue de l'offre,le retrait obligatoire sur les actions Artefact sera effectif à compter du 21 décembre 2021 au prix de 7,8 par action.

Les managers historiques d'Artefact s'associent également à cette offre en réinvestissant fortement aux côtés d'Ardian pour assurer la continuité de sa gouvernance avec Vincent Luciani à sa tête, en tant que CEO du Groupe.

Fondée en 2014 par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemaurel, et après une expansion rapide à l'international, Artefact s'est imposé comme un leader de la transformation business par la data, dont la mission est de faire le pont entre la data et les métiers pour créer de la valeur. Artefact dispose maintenant d'un réseau mondial, avec une présence dans 5 zones (Europe, Asie, Moyen-Orient, Amériques, et Afrique) et plus de 800 collaborateurs. L'entreprise s'est positionnée comme le partenaire de référence dans la data auprès de très grandes marques comme : L'Oréal, Danone, Sanofi et Orange ou de grands comptes internationaux comme Samsung et Unilever, dans des secteurs variés tels que la Grande consommation, le Retail, le Luxe, les Télécoms, la Santé, le Tourisme ou encore l'Industrie. Les offres data d'Artefact ont démontré leur capacité à faciliter le déploiement des projets IA à l'échelle. Elles permettent la mise en place de services fondamentaux (gouvernance des données, infrastructure, création de data factory) et le développement de solutions spécialisées (automatisation de centres d'appel, prévision de la demande, moteur de recommandation, détection de la fraude). Artefact possède également une offre historique "marketing data-driven" la plus complète du marché.

Quel projet d'entreprise ?

Artefact entre dans une phase d'accélération de sa croissance avec pour objectif de devenir le groupe leader mondial des services data. Les nouveaux actionnaires soutiendront le groupe dans son expansion géographique en Europe, en Asie et aux Etats-Unis grâce à leur réseau global et à d'importants moyens financiers et humains mis à la disposition du groupe.

Artefact investira notamment dans un ambitieux programme de recrutement de nouveaux talents avec pour objectif de tripler les effectifs du groupe d'ici 2025, avec déjà 500 recrutements prévus en 2022.

Enfin, le Groupe sera un acteur actif dans la consolidation du marché à travers des acquisitions stratégiques sur un marché des services data encore très fragmenté.