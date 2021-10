Artefact : BidSky détient près de 53% du capital

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 1er octobre à l'AMF, la société par actions simplifiée BidSky a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 septembre, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société Artefact. Elle détient 17.869.729 actions Artefact représentant autant de droits de vote, soit 52,26% du capital et des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit...

- BidSky (détention effective) : 17.219.729 actions représentant 50,36% du capital et des droits de vote

- BidSky (détention par assimilation) : 650.000 actions représentant 1,90 du capital et des DDV.

- Total BidSky : 17.869.729 actions, soit 52,26% du capital et des DDV

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Artefact hors marché.

Au titre du règlement général, BidSky a précisé détenir 20.000 bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) émis par Artefact. Ils pourront être exercés à compter de la date d'ouverture de l'offre publique qui sera déposée prochainement par BidSky et jusqu'à la date de clôture de cette offre, et donnant droit à 3.500.000 actions Artefact au prix de 1 euro par action.