Artea : vente de 4 immeubles pour 42 ME

(Boursier.com) — Artea a signé la vente en VEFA de quatre immeubles situés dans les Arteparc de Lille-Lesquin et de Sophia-BIOT pour un montant total de 42 millions d'euros. Les immeubles ont été vendus à des sociétés détenues à 60% par Artea et 40% par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et financés à plus de 65% par de la dette. Tous bénéficieront du label EFFINERGIE+ qui certifie les bâtiments dont les performances énergétiques vont au-delà des exigences réglementaires RT 2012. Les deux immeubles situés à BIOT obtiendront en outre le label BBC EFFINERGIE 2017 associés à une démarche E+C- et certifiés HQE. Ils seront connectés via le premier smart-grid électrique du groupe ARTEA qui mutualisera centrale photovoltaïque, batteries et bornes de recharges de véhicules électriques. Ces ventes ont été aménagées afin de permettre à Artea d'exploiter une partie de ces immeubles via son offre de coworking et de coliving.

Après le succès d'un 1er espace de coworking d'une surface totale de 2.500 m2 dans l'Arteparc de Lille-Lesquin, ces nouveaux immeubles vont permettre à Artea d'intensifier le développement de ses espaces de coworking et autres services.