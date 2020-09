Artea sécurise son activité

(Boursier.com) — Artea annonce la signature d'une VEFA sur l'Arteparc de Fuveau sur plus de 6.000 m2. Pour rappel, l'Arteparc de Fuveau est un projet global de plus de 15.000 m2 de bureaux autour de 4 bâtiments dont les livraisons sont prévues au T4 2021 et en 2022 (bâtiment A d'environ 3.000 m2 sur lesquels deux BEFA ont déjà été signés sur 50% des surfaces, bâtiments B sur 3.000 m2, bâtiment C sur plus de 2.200 m2 avec deux contrats de réservation signés sur plus d'un tiers des surfaces, bâtiment D sur plus de 6.000 m2 pour lequel Artea vient de signer une VEFA pour un montant hors taxes de plus de 15 ME HT). Cette opération sécurise ainsi l'essentiel du programme.

Artea annonce également l'obtention du financement pour un montant de 12 ME permettant de financer 3 actifs à Aix (Green Corner, Canopée, Lotus). Les trois actifs seront livrés sur le 2ème semestre 2020 et 1er 2021 et sont aujourd'hui précommercialisés à 85%. Enfin, Artea annonce aux actionnaires que le contrat de liquidité est suspendu temporairement pour des raisons techniques et qu'il sera réactivé prochainement.