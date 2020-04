Artea : résultats annuels robustes

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires total d'Artea s'est élevé à 25,4 ME contre 73,1 ME en 2018. Au global, et après prise en compte de la juste valeur du patrimoine et des amortissements, le résultat opérationnel s'élève à 22 ME et s'explique par une forte croissance des activités récurrentes ainsi que par la variation de juste valeur des immeubles ayant été expertisés au 31 décembre 2019 pour 17 ME. Le résultat net consolidé progresse de 16% pour s'établir à 13,4 ME et le résultat net part du groupe s'établit à 10,8 ME.

L'ANR qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobilier) s'établit à 120,8 ME soir 25,5 euros par action. L'ANR net de la fiscalité latente s'élève lui à 100,6 ME soit 21,2 euros par action.

Dans le contexte actuel de la crise du coronavirus et dans l'attente d'avoir une vision plus précise de la durée et de la profondeur de la crise, Artea a décidé de suivre les recommandations du gouvernement en reportant d'un an la mise en oeuvre de sa politique de distribution de dividende qui ne sera réalisée qu'à partir de 2021 sur la base des comptes 2020, en fonction des conditions économiques.

Les conséquences de la crise sanitaire actuelle dépendent fortement de la durée des mesures de lutte contre la pandémie et sont différentes selon les activités, indique le groupe. Après la mise en place du confinement, la priorité a été d'assurer au personnel la possibilité de travailler à distance en toute sécurité avec pour objectif de maintenir la poursuite des activités lorsque cela est possible. Toutefois une partie des équipes ont été mises au chômage partiel pour faire face à l'arrêt de certaines des activités.