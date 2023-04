Artea publie un ANR de 40 euros par action

(Boursier.com) — ARTEA , acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de ses comptes pour l'exercice 2022, arrêtés lors du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 27 avril 2023. Les procédures d'audit sont en cours de finalisation.

Les résultats annuels 2022 intègrent des investissements stratégiques dans les métiers des services et de l'énergie. Le chiffre d'affaires ressort à 78 ME (-26% mais x2 depuis 2020). Le Cash-flow net courant s'inscrit à 3,6 ME. Le Montant total des actifs est de 504 ME. Le Patrimoine immobilier ressort à 403 ME (+19%).

La direction souligne la croissance de 19% de l'ANR à 40 euros par action et confirme le maintien d'un dividende de 0,30 euro au titre de 2022.

Pour 2023, ARTEA a un objectif de forte croissance du chiffre d'affaires et des résultats.