Artea ouvre un financement participatif

(Boursier.com) — Artea ouvre son premier financement participatif via Lendosphere, pour accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et atteindre son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030.

Avec un objectif initial de 2 millions d'euros, cette campagne est ouverte à tous et porte sur un emprunt global de 10 ME.

Cette levée de fonds en obligations permet, à ceux qui le souhaitent, d'accompagner la croissance du pôle énergies renouvelables du groupe Artea. Sur la base des résultats de croissance de ce pôle (+63% en 2022 avec 4,2 ME de chiffre d'affaires), des acquisitions de centrales hydroélectriques, des mises en service de centrales solaires et du déploiement de stations de recharge rapide pour véhicules électriques, l'entreprise vise à multiplier par 5 sa puissance installée et sa production renouvelables sur les 4 prochaines années. Pour son activité stations de recharge, Dream Energy a déjà plus de 100 stations sécurisées et plus de 300 en négociation.