Artea : obtention d'un label HQE Exceptionnel pour l'immeuble Dreamview à Nanterre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Artea a obtenu une double certification et labélisation pour l'immeuble Dreamview à Nanterre qui avait été livré l'année dernière : HQE Exceptionnel Réalisation et BBC Rénovation 2009.

L'obtention d'un niveau de certification maximum Exceptionnel, témoigne de la qualité des produits Artea et du souci de développer des actifs bénéficiant des dernières normes environnementales.

L'entreprise illustre ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique engagée dès 2007 qui constitue aujourd'hui le coeur de son ADN.

Prochaine publication financière avec le chiffre d'affaires annuel, le 28 février 2020.