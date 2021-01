Artea : maître d'ouvrage et co-investisseur pour la reconversion de "l'ex-couvent de Sant'Orsola" à Florence

(Boursier.com) — Ce mardi 19 janvier midi, M. Dario Nardella, maire de Florence, et M. Philippe Baudry, DG d'Artea, présenteront lors d'une conférence de presse virtuelle le projet de reconversion et transformation de Sant'Orsola. Dans le cadre d'une consultation de la Ville Métropolitaine de Florence, le groupe Artea a en effet été retenu pour réhabiliter le site de Sant'Orsola avec la signature d'un contrat de concession lui octroyant la jouissance du site pendant 50 ans.

Le complexe de Sant'Orsola est un ancien couvent du XIVème siècle construit autour de 3 grandes cours, d'une surface totale d'environ 17.000 m2. Il est situé en plein coeur de Florence, Sant'Orsola se trouve à proximité du Mercato Centrale di Firenze, de la Gare principale Santa-Maria-Novella, de la Place du Duomo, de la Basilique San Lorenzo, et des Chapelles des Médicis.

En concertation avec la Ville de Florence et sous le patronage du Maire M. Dario Nardella, Artea redonnera vie au complexe de Sant'Orsola en y créant un véritable lieu de vie offrant un ensemble d'usages et d'activités (d'intérêts publics et privés).

Aussi, ce projet vise à contribuer à la dynamique du quartier de San Lorenzo et de la ville tout entière, en créant un nouveau pôle de rencontres et d'activités cher au coeur des florentins. Dans sa nouvelle configuration, ce lieu sera pensé comme un nouveau coeur de la ville, ouvert à tous : florentins, visiteurs, femmes et hommes d'affaire, et toute personne aimant la culture et les arts, désireuse de vivre une expérience unique.

Cette rénovation représente un investissement de plus de 31 millions d'euros et sera pilotée de façon à respecter l'importance que revêt ce lieu unique du patrimoine toscan.

Grâce à ce nouveau projet, et dans la continuité de la réhabilitation en cours du bâtiment de Post à Luxembourg et de l'Usine Elévatoire à Lille, Artea confirme son savoir-faire et son expertise dans la maitrise de projets complexes et ambitieux visant la revalorisation de bâtiments historiques en coeur de ville.

Grâce à son savoir-faire intégré (conception, promotion, investissement, gestion, exploitation) dans l'univers de l' "hospitality", Artea confirme sa capacité d'innovation sur des projets d'ensemble en partenariat étroit avec les collectivités locales, en France et à l'international.

Prochaine publication financière : Chiffre d'affaires annuel, le 26 février 2021.