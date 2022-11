Artea : la ville de Laon retient Dream Energy pour réaliser une station de superchargeurs

(Boursier.com) — Dans un contexte en pleine mutation face au développement des véhicules électriques, la ville de Laon dans les Hauts de France a décidé de s'équiper afin de pouvoir proposer à ses habitants et visiteurs une station de superchargeurs.

Consciente de l'expertise nécessaire et de l'importance d'une électricité véritablement verte, c'est à Dream Energy, acteur des énergies renouvelables opérant depuis 2007, que la municipalité a choisi de faire appel.

Cette station de superchargeurs sera installée sur un terrain de 4.000 m2 dans la zone Rousseau, au coeur du Pays de Laon dans une zone commerciale et industrielle dynamique, à proximité du centre-ville et des axes routiers majeurs. Un pôle service d'environ 500 m2 construit par Artea, la maison-mère de Dream Energy, permettra aux automobilistes d'avoir accès à un certain nombre de services durant la recharge, tels qu'un espace de relaxation et de snacking, de postes de travail et de sanitaires. En outre, une aire de jeux pour enfants et un aménagement paysager complèteront la station.