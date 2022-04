Artea : l'ANR progresse de 10% en 2021, à 34 euros/action

(Boursier.com) — En 2021, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 106 millions d'euros en progression de +215% par rapport à 2020.

Après prise en compte de la juste valeur du patrimoine ayant été expertisé au 31 décembre 2021 et des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel s'élève à 15 ME en 2021, en repli de -12% par rapport à 2020. Cette baisse s'explique par la déconsolidation des entités Arteparc Meyreuil, Arteparc Haut de France et Arteparc Sophia transférées à l'Immobilière Durable.

Retraité de cette déconsolidation (i.e. en intégrant le résultat de l'Immobilière Durable qui était dans le résultat opérationnel l'année dernière), le résultat opérationnel aurait été de 25 ME soit en croissance de +46%.

Le résultat net part du groupe s'établit à 13,2 ME en progression de +30% par rapport à 2020.

Le cash-flow net courant part du groupe est multiplié par 7 par rapport à 2020 à 12,9 ME. Cette forte progression reflète la dynamique de croissance du groupe.

L'Actif Net Réévalué (ANR), qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobiliers) s'établit à 161 ME soit 34 euros par action.

L'ANR net de la fiscalité latente s'élève à 136 ME soit 28,7 euros par action.

Structure financière solide

L'endettement net s'établit à 133 ME pour des capitaux propres qui franchissent pour la première fois le seuil des 100 ME à 106 ME. Le coût de l'endettement financier est stable à 4,3 ME. Au 31 décembre 2021, le Groupe affiche une trésorerie de 22 ME (13 ME au 31 décembre 2020).

Le ratio de LTV du groupe, intégrant les sociétés mise en équivalence à hauteur de leur taux de détention conformément aux covenants sur les émissions obligataires, est stable à 51,4% au 31 décembre 2021. Si l'Immobilière Durable avait été mise en équivalence à fin 2020, le niveau de LTV aurait été de 51,8% et aurait donc baissé au cours de l'exercice pour s'établir à 51,4%.

Une émission obligataire de 15,6 ME a été réalisée début 2021 afin de financer la croissance du groupe. L'émission obligataire ayant une échéance en avril 2023 a été refinancée grâce à la signature de 3 financements hypothécaires bancaires.

Dividende

Le Conseil d'administration d'Artea, a décidé de proposer à l'Assemblée générale le versement, au titre de l'exercice 2021, d'un dividende de 0,30 euro /action en ligne avec la distribution ayant été réalisée en 2021 au titre de l'exercice 2020.

Cette distribution permet à la société de servir un rendement à ses actionnaires tout en préservant sa capacité à auto-financer sa croissance.