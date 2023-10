Artea : l'ANR à 39,3 Euros par action

(Boursier.com) — Au 1er semestre, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 47,6 MEUR en progression de +34% par rapport au 1ersemestre 2022. Le résultat opérationnel ressort en pertes de -0,66 ME, contre 3,39 ME un an plus tôt et le résultat net part du groupe à -1,67 ME, contre 10,94 ME.

Le cash-flow courant part du groupe s'élève à 3,3 ME en croissance de +27% par rapport au 1er semestre 2022.

L'ANR qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobiliers) s'établit à 186 MEUR soit 39,3 EUR par action, en baisse de 2,6% au 31 décembre 2022 suite notamment à la distribution de dividende.