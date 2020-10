Artea : forte hausse de l'ANR au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires d'Artea s'établit à 11,3 millions d'euros (13,9 ME en 2019).

Après prise en compte de la juste valeur du patrimoine et des amortissements, le résultat opérationnel s'élève à 3,1 ME. La forte hausse des charges externes s'explique par la croissance du nombre de projets de développement actuellement à l'étude.

Le résultat net consolidé s'établit à 676 kE pour un résultat net part du groupe de 454 kE (2,2 ME un an plus tôt).

Le ratio d'endettement du groupe est stable à 57%, avec un endettement net de 153 ME et des capitaux propres de 99 ME. Au 30 juin, le Groupe Artea affiche une trésorerie de 12 ME. Par ailleurs, 12 ME ont été mobilisés afin de financer 3 actifs à Aix (Green Corner, Canopée, Lotus) qui seront livrés sur le 2è semestre 2020 ainsi que le 1er semestre 2021. Ces trois actifs sont déjà pré-commercialisés à 85%.

L'ANR incluant la mise à juste valeur des actifs exploités pour compte propre (production d'énergie ou services immobiliers) s'établit à 151 ME soit 31,9 euros par action (+25%). La forte progression de l'ANR sur le 1er semestre 2020 s'explique par la mise en juste valeur de l'Hôtel des Postes basé à Luxembourg pour lequel un bail emphytéotique a été signé en mars.

L'ANR net de la fiscalité latente s'élève à 126 ME soit 26,6 euros par action (+25%).

Perspectives

Artea a signé un projet de co-investissement pour la transformation de l'Hôtel des Postes au Luxembourg, à raison de 51% pour Post Luxembourg et 49% pour Artea Luxembourg. Cette nouvelle opération au Grand-Duché ainsi que les opérations déjà existantes en France ont pour objectif de permettre de générer un chiffre d'affaires en croissance et un résultat significatif sur les prochains exercices.