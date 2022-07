Artea enregistre un chiffre d'affaires de 35,5 ME

(Boursier.com) — ARTEA , acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires du 1er semestre 2022.

Un triplement du chiffre d'affaires entre les 1ers semestres 2020 et 2022

Au 1er semestre 2022, ARTEA enregistre un chiffre d'affaires de 35,5 ME en baisse par rapport au 1er semestre 2021, intégrant un effet de base exigeant avec une forte croissance à 3 chiffres de l'activité promotion qui avait été enregistrée au cours du 1er semestre 2021.

La croissance entre le 1er semestre 2020 et celui de 2022 est de 215%.

Les revenus issus de Dream Energy sont en hausse de +14% à 1,75 ME grâce à la montée en puissance du parc de centrales hydrauliques. Ce pôle Energie constitue le coeur de la vision du Groupe en lui permettant d'alimenter ses parcs immobiliers en énergies renouvelables issues des centrales photovoltaïques et barrages hydrauliques qu'ARTEA détient en propre en France.

Le lancement de l'activité de recharge ultrarapide pour véhicules électriques devrait permettre l'accélération de la croissance de ce pôle.