Artea : Dream Energy lauréat de l'appel à projets France 2030

(Boursier.com) — Dream Energy, acteur global des énergies renouvelables et filiale du groupe Artea, est lauréat de l'appel à projets "Soutien au déploiement de stations de recharge pour les véhicules électriques" dans le cadre du plan France 2030.

Cet appel à projets de France 2030, doté d'un budget global de 3,6 milliards d'euros, s'inscrit dans l'objectif de produire, à l'horizon 2030, en France, 2 millions de véhicules zéro émission et de développer une mobilité sobre, souveraine et résiliente.

Soutenu par l'Etat, avec une subvention de 6,8 ME, Dream Energy participera en première ligne au déploiement de réseaux de bornes de recharge haute puissance en vue de l'installation de 170 points de charges pour véhicules électriques d'une puissance minimale de 150 kW dans 35 stations à destination du grand public sur tout le territoire national.

Les stations de recharge une fois déployées, seront alimentées par l'électricité verte et locale produite par le parc de centrales hydroélectriques et photovoltaïques qu'exploite le Groupe pour son propre compte en France.

"Nous sommes ravis d'avoir été sélectionné par l'ADEME qui soutient un opérateur français, qui produit sa propre électricité verte et française. Cette confiance accordée par le gouvernement français est une belle récompense du travail accompli par nos équipes mobilisées partout en France. Ce projet s'inscrit dans notre ambition de devenir l'un des acteurs clés de la transition énergétique en France et de nous imposer comme incontournable sur le marché français de la super recharge", déclare Philippe Baudry, Président-directeur général et fondateur du groupe Artea.