Artea : Dream Energy et Siemens ont inauguré la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques

Dream Energy et Siemens ont inauguré la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques

(Boursier.com) — Dream Energy et Siemens ont inauguré à Lille dans les Hauts-de-France, la première station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques et hybrides, alimentée grâce au smartgrid de l'Arteparc et par la production des ressources électriques de Dream Energy. Grâce à l'installation d'une borne Sicharge D de Siemens d'une puissance de 160 kW double, cette station peut permettre de recharger jusqu'à 80% de la batterie d'un véhicule en seulement 20 minutes.

Installée sur l'Arteparc de Lille-Lesquin, un parc tertiaire environnemental de 3e génération du groupe Artea, cette station de recharge ultrarapide pour véhicules électriques est alimentée d'une façon inédite, par les propres unités de production d'énergie de Dream Energy. La station de Lille-Lesquin, qui, à terme, comportera 10 bornes permettant d'alimenter 20 places de supercharge, évoluera dès le début 2023 pour accueillir 5 bornes Sicharge D supplémentaires, une ombrière photovoltaïque et une installation de stockage par batterie de 1MW.

"Esprit campus"

Présents dans les Hauts-de-France depuis 6 ans, Artea et Dream Energy ont notamment conçu le parc tertiaire environnemental Arteparc de Lille-Lesquin. Conçus dans un esprit campus avec un cadre de travail exceptionnel, les Arteparcs associent des bureaux, des espaces de coworking (Coworkoffice) et de coliving (Coloft), ainsi que de nombreux services de proximité (restauration, crèches, salles de sport, conciergerie...). Tous les immeubles fonctionnent en autoconsommation (production, gestion et stockage de l'énergie), réduisant ainsi fortement leur impact environnemental.

Dream Energy et Siemens prévoient de déployer une dizaine de stations de recharge ultrarapide sur la région Hauts-de-France d'ici la fin 2023.

