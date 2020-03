Artea : deux nouvelles acquisitions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Artea a signé l'acquisition de deux parcelles de terrain qui permettront à terme la construction de 4 bâtiments pour une superficie cumulée de 15.000 m2 de bureaux, à Aix - Fuveau. Un permis de construire a déjà été obtenu et de nombreuses discussions sont en cours pour la vente et la location en état futur d'achèvement de 4 bâtiments qui devraient être livrés d'ici fin 2021. Actuellement, un contrat de réservation en vue de la cession d'un bâtiment et un bail sécurisent déjà plus de 7.000 m.

A Sophia - Antipolis, Artea fait l'acquisition de 3 bâtiments pour une surface globale de 2.000 m2, actuellement loués jusqu'au 1er semestre 2021. Cette période sera mise à profit par Artea pour déposer un nouveau permis de construire afin de déployer un programme de bureaux neuf à très haut standard.

Ces acquisitions contribuent au renforcement du pipeline d'Artea et devraient permettre de renforcer son pôle foncier.