Artea : Chiffre d'affaires annuel 2023 en hausse de +42%

(Boursier.com) — ARTEA , acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires de l'exercice 2023.

L'année a été marquée par le remboursement d'une obligation de 25 ME au mois de décembre. "Dans le contexte économique de ces derniers mois marqué par le manque de liquidité ainsi que l'augmentation des taux d'intérêt, nous faisons face à une crise sur l'ensemble du secteur de l'immobilier et en particulier sur l'immobilier d'entreprise. Dans l'attente d'une reprise du marché, nous avons adapté le périmètre de notre activité promotion en réduisant nos développements et nos investissements. De la même façon, nous avons réduit nos frais généraux afin d'aborder l'année 2024 en intégrant les nouvelles conditions du marché. Ainsi, nous nous concentrons en 2024 particulièrement sur l'activité "clef en mains"".

En 2023, ARTEA a enregistré un chiffre d'affaires de 111,1 ME, en hausse de +42% par rapport à 2022. Toutes les activités du groupe sont en croissance.

L'année s'est caractérisée par une poursuite de la diversification des sources de revenus avec une contribution de l'activité promotion qui diminue à 75% (contre 80% en 2022 et 89% en 2021) au profit des deux nouveaux piliers que sont les activités Energies renouvelables (9%) et Services (16%) qui montent en puissance.

ARTEA a réalisé une émission obligataire d'un montant de 4 ME pour financer le développement de ses activités. Cette émission obligataire est amortissable sur 60 mois et porte intérêt à 8%.

ARTEA annonce par ailleurs avoir signé ce jour une nouvelle VEFA avec l'Immobilière Durable de 10,5 ME pour un actif situé à Aix-en Provence. Cet actif sera livré au cours du 1er semestre 2024.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2023, le 30 avril 2024 (post clôture de bourse).