Artea boucle un financement de 10 ME levés via Lendosphere

(Boursier.com) — Le groupe ARTEA annonce le succès de son financement de 10 MEUR destiné à accompagner la croissance de son pôle énergies renouvelables et atteindre son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2030.

Pour répondre au calendrier d'ARTEA, les 10 ME ont été levés en trois campagnes de financement participatif représentant un total de 7,5 ME auprès de 2.700 prêteurs, et en un accompagnement de 2,5 ME par le fonds FPS 123 Transition Energétique, géré par la société de gestion 123 IM, maison mère de Lendosphere.

Les investisseurs privés ont souscrit directement en ligne via la plateforme de Lendosphere, avec des montants unitaires compris entre 100 euros et 300.000 euros. Pour eux, cette opération assurait de décarboner leur portefeuille en conciliant valeurs écologiques et rentabilité financière. Le fonds FPS 123 Transition Energétique est intervenu aux côtés des investisseurs privés, dans des conditions identiques.