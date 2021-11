Artea : achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua

(Boursier.com) — Artea annonce l'achèvement des travaux de repowering du barrage de Tancua et sa remise en production. Acquis en novembre 2020, ce barrage développait une puissance de 485 kW. Grâce au savoir-faire d'Artesol, filiale spécialisée d'Artea dans la conception et l'accompagnement de projets de production d'électricité verte, les travaux ont permis de porter sa puissance à 500 kW. Le repowering de Tancua s'inscrit dans un programme plus large visant à optimiser la production de plusieurs unités hydroélectriques composant le portefeuille de 12 barrages détenus par le groupe. Artesol a déjà conçu et accompagné 10 opérations de repowering ayant permis d'augmenter la puissance installée de 1 080 kW.

Des travaux sont aussi en cours sur le barrage de Perrigny-sur-l'Ognon pour un achèvement prévu début 2022 afin de porter sa puissance de 320 kW à 499 kW. Des dossiers concernant le repowering d'autres centrales hydroélectriques devraient à terme permettre d'augmenter leur puissance installée combinée de plus de 500 kW.

En tant que projet de repowering, la monétisation de la production de Tancua bénéficiera de la visibilité offerte par le contrat de rachat d'électricité de type H16 par EDF pour une durée de 20 ans.

Ce programme de travaux s'inscrit dans la volonté du groupe de fournir une énergie renouvelable et d'optimiser ses capacités de production hydroélectrique aujourd'hui d'une puissance installée de 6 500 kW.