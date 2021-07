Artea : accélération de la croissance au 1er semestre

Artea : accélération de la croissance au 1er semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Artea enregistre un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros en progression de +414% par rapport au 1er semestre 2020.

Cette performance intègre notamment une forte accélération du chiffre d'affaires issu de l'activité Promotion qui a été multiplié par 11 entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021, principalement grâce aux 5 VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) et CPI (Contrat de Promotion Immobilière) signés au cours de la période dans le cadre de L'Immobilière Durable, foncière créée en janvier 2021 en partenariat avec La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts).

Le taux d'occupation de la foncière est à 95%

Au cours du 1er semestre, Artea a sécurisé deux acquisitions foncières pour son développement à venir :

- un terrain attenant à l'Arteparc de Meyreuil permettant d'agrandir ce dernier sur plus de 7.000 m2.

- un terrain à Aix permettant de construire un bâtiment d'environ 3.000 m2

Perspectives

Concernant le pôle énergie, Artea a mis en place courant du 1er semestre 2021, une stratégie visant à développer différentes activités de production, fourniture, et services, de façon très significative et ce, dès le 2è semestre de l'exercice en cours. Artea va continuer à accélérer ses acquisitions dans le domaine de l'hydraulique et dans le développement de son activité photovoltaïque pour la partie production.

Concernant les autres activités, le groupe dévoilera à la rentrée le projet de déploiement de son offre globale de services, s'appuyant sur sa filiale Dream Energy. " Ces nouvelles activités, déjà testées, seront de nature à apporter une croissance rentable via un accroissement significatif de la partie énergie dans le chiffre d'affaires groupe sur les exercices à venir ", explique le groupe.