Artea : accélération de la croissance au 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Artea a enregistré un chiffre d'affaires de 58 ME, en progression de 414% par rapport au 1er semestre 2020. Cette remarquable performance intègre notamment une forte accélération du chiffre d'affaires issu de l'activité Promotion qui a été multiplié par 11 entre le 1er semestre 2020 et le 1er semestre 2021, principalement grâce aux 5 VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) et CPI (Contrat de Promotion Immobilière) signés au cours de la période dans le cadre de L'Immobilière Durable, foncière créée en janvier 2021 en partenariat avec La Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts).

Après prise en compte de la juste valeur du patrimoine ayant été expertisé au 30 juin 2021 et des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel s'élève à 2,7 ME au 1er semestre 2021, contre 3,1 ME au 1er semestre 2020, en baisse de 15%.

Cette baisse s'explique par la déconsolidation des entités Arteparc Meyreuil, Arteparc Haut de France et Arteparc Sophia transférées sur le palier Immobilière Durable. Retraité de cette déconsolidation (i.e. en intégrant le résultat de l'Immobilière Durable qui était dans le résultat opérationnel l'année dernière), le résultat opérationnel aurait été de 3,7 ME, soit en croissance de +18%.

La variation de juste valeur du patrimoine au 1er semestre 2021 par rapport à la même période de 2020 s'explique par la reprise de juste valeur sur des actifs ayant été cédés à l'Immobilière Durable et par le reclassement de 4,4 ME correspondant à la neutralisation des retraitements sur marges internes sur projets (PS2/PS3 et BIOT A Coworking / Lesquin LM) consécutivement à la déconsolidation des entités Arteparc mentionnées ci-dessus.

Le résultat net part du groupe s'établit à 1,4 ME, contre 0,5 ME au 1er semestre 2020, en hausse de +204%.

Le cash-flow courant part du groupe repasse en territoire positif à 2,8 ME à comparer à un 1er semestre 2020 négatif de -0,2 ME.

Le patrimoine immobilier sous gestion augmente de +46 ME (+17%) à 312 ME.

A juin 2021, le patrimoine immobilier sous gestion était valorisé 312 ME, en hausse de +17%.

Structure financière solide

Le coût de l'endettement financier est stable à 2,2 ME.

Le ratio de LTV du groupe est en légère hausse à 51,3% contre 51% au 31 décembre 2020 à la suite du changement de mode de consolidation de l'Immobilière Durable. Si l'Immobilière Durable avait été mise en équivalence à fin 2020, le niveau de LTV aurait été de 51,8% et aurait donc baissé au cours du semestre pour s'établir à 51,3%.

L'endettement net s'établit à 154 ME pour des capitaux propres de 94 ME.

Une émission obligataire de 15,6 ME a été réalisée début 2021 afin de renforcer la position de trésorerie nécessaire au développement.

Au 30 juin 2021, le Groupe affichait une trésorerie de 26 ME, contre 13 ME au 31 décembre 2020.

L'ANR - Actif Net Réévalué - qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d'énergie ou pour les services immobiliers) s'établit à 141 ME, soit 29,83 euros par action.

L'ANR net de la fiscalité latente s'élève lui à 119 ME soit 25,16 euros par action.

La légère baisse constatée au cours du semestre s'explique par le paiement du dividende ainsi que par le fait que certains actifs n'ont pas été réexpertisés alors que des investissements ont entretemps été réalisés sur ces derniers.

Perspectives de développement et événements postérieurs au 30 juin 2021

Plusieurs livraisons d'immeubles pour le compte de l'Immobilière Durable ainsi que la fin du déploiement de l'Arteparc de Nîmes auront lieu durant le 2ème semestre 2021.

Le patrimoine de l'activité Energie continuera de bénéficier du programme de repowering engagé par le Groupe avec la remise en service de la centrale hydroélectrique de Tancua achetée en 2020.

Au cours du mois de juillet 2021, la cession d'un terrain sur l'Arteparc de Lesquin (pour 0,7 ME) ainsi que la signature d'un CPI avec une filiale de l'Immobilière Durable ont été réalisées. Cette dernière opération constituera un chiffre d'affaires total de 9 ME qui sera constaté entre 2021 et 2022.

Une nouvelle centrale hydroélectrique implantée sur la commune de Baccarat a été acquise en septembre 2021. L'acquisition et les travaux envisagés constituent un investissement supérieur à 5 ME qui sera financé à plus de 4 ME par crédit.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel 2021, le 28 février 2022