Artea : 13 ME de plus pour l'obligation 2026

(Boursier.com) — Artea a réalisé avec succès une augmentation de 13 ME de son émission obligataire émise le 16 mars 2021, portant intérêt au taux de 5% et venant à échéance le 16 mars 2026. La souche initiale étant de 15,60 ME, cet abondement permet d'atteindre un montant de 28,48 ME.

Ces obligations ont été placées en Europe exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et sont cotées sur Euronext Access à compter du 9 décembre, date de leur émission.

Le produit de l'émission va permettre à Artea de poursuivre le développement de son patrimoine immobilier éco-performant et Energie ainsi que d'optimiser la structure de financement Corporate du Groupe.