Arm va lever moins d'argent que prévu à Wall Street

(Boursier.com) — L 'IPO d'Arm Holdings sera nettement moins grosse que prévu. Le concepteur britannique de puces prévoit de lever jusqu'à 4,87 milliards de dollars dans le cadre de son introduction en bourse à New York. Arm proposera 95,5 millions d'ADS à un prix unitaire compris entre 47 et 51 dollars, a annoncé la société dans un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain. En haut de fourchette, Arm serait valorisé environ 54,5 milliards de dollars, selon les calculs de 'Bloomberg News'. Un niveau conséquent mais très éloigné des premiers bruits de couloir qui faisaient écho d'une valorisation de près de 80 Mds$.

Alors qu'Arm espérait précédemment lever 8 à 10 milliards de dollars, cet objectif a été abaissé au moins en partie parce que SoftBank a décidé d'acheter directement la participation de 25% détenue par son Vision Fund, puis de conserver une plus grande partie des actions de la société. Après l'IPO, SoftBank contrôlera ainsi toujours environ 90% du tour de table d'Arm, selon le dossier réglementaire. Arm sera coté sur le Nasdaq sous le symbole ARM. La firme devrait faire ses débuts à Wall Street le 14 septembre.

Dix des clients d'Arm, dont Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, Google, Intel, MediaTek, TSMC Partners, Synopsys et Cadence Design Systems vont participer à l'opération.

Pourtant, même en bas de fourchette, l'IPO serait toujours la plus importante au monde cette année et pourrait ouvrir la voix à de nombreuses autres opérations très attendues par la communauté financière (Birkenstock, Instacart, VNG...). Le Japonais SoftBank a acquis Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars. La technologie de ce géant britannique se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique.