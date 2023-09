Arm, sismique à Wall Street ?

(Boursier.com) — C 'est le grand jour pour Arm Holdings, le concepteur de puces britannique contrôlé par le Japonais SoftBank. Le groupe a résisté à la tentation de pricer son introduction en bourse sur le Nasdaq au-dessus de la fourchette indicative, se contentant du haut de fourchette à 51$ par action. Cela permet à SoftBank de lever 4,87 milliards de dollars, sur la base des 95,5 millions de titres proposés. Le Japonais conserve plus de 90% du capital. Cette fixation du prix plutôt raisonnable pourrait permettre une meilleure performance boursière ce jour, avec l'espoir d'un fameux 'pop' d'introduction dont peuvent souvent s'enorgueillir les dossiers technologiques les plus prometteurs à Wall Street. La valorisation ressort à 54,5 milliards de dollars sur la base d'un cours de 51$. Il s'agit de la plus grosse "IPO" de l'année sur la place américaine.

SoftBank fait plutôt une bonne opération, après avoir sorti le dossier de la cote pour 32 milliards de dollars il y a sept ans déjà. Rappelons aussi qu'un deal de 40 milliards de dollars pour le rachat d'Arm par Nvidia avait échoué, abandonné l'an dernier du fait de l'opposition des régulateurs.

Les premières cotations d'Arm sur le Nasdaq sont donc pour aujourd'hui. Elles permettront de tester l'intérêt du marché pour le secteur et pour les introductions multimilliardaires. Instacart, service de livraison de produits alimentaires, doit suivre prochainement avec une valorisation qui pourrait atteindre 9,3 milliards de dollars.

Arm a attiré plusieurs de ses principaux clients comme investisseurs clés de son introduction en bourse, notamment Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel et Samsung Electronics. La faible demande mobile en période de ralentissement a entraîné une stagnation des revenus d'Arm, avec des ventes globales de 2,68 milliards de dollars au cours des 12 mois se terminant fin mars, contre 2,7 milliards de dollars pour la période précédente. Néanmoins, Arm a déclaré la semaine dernière à des investisseurs potentiels à New York que le marché du cloud computing, dont il ne détient qu'une part de 10%, devrait croître à un taux annuel de 17% jusqu'en 2025, avec l'IA notamment. Le marché automobile devrait connaître une croissance de 16%. Arm a également déclaré aux investisseurs que ses redevances s'accumulaient. Les revenus des redevances se sont élevés à 1,68 milliard de dollars au cours du dernier exercice financier, contre 1,56 milliard de dollars un an auparavant.

Bloomberg cite par ailleurs des investisseurs, ayant refusé d'être identifiés, selon lesquels le directeur général d'Arm, Rene Haas, a souligné aussi l'impact fort des hausses de prix. Haas envisagerait une poursuite de la croissance robuste sur l'exercice 2026, avec une croissance 'dans le haut de la dizaine' (16 à 19% environ). Du côté des marges, la rentabilité opérationnelle ajustée, de 29% sur l'exercice clos, devrait passer à 40% environ au premier trimestre et même 60% (!) sur le long terme selon des éléments de présentation. La marge d'Ebitda à long terme pourrait quant à elle atteindre 65% à en croire les échos des présentations... Des prévisions qui peuvent sembler très optimistes.

L'IPO d'Arm a été très largement sursouscrite, 12 fois selon les derniers décomptes, ce qui est plutôt bon signe pour cette première journée de bourse. Le groupe aurait ainsi pu se permettre de mener l'IPO à un prix de 52$ ou plus.