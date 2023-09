Arm Holdings : l'IA pour doper la croissance l'an prochain ?

(Boursier.com) — Arm Holdings, le concepteur de puces contrôlé par SoftBank, qui veut s'introduire en bourse à New York, a fourni des précisions sur ses perspectives à l'occasion des roadshows de présentation. La croissance de son activité sur l'exercice en cours est attendue à 11%, mais cette expansion devrait s'accélérer dès l'exercice suivant (2025) autour des 25% avec la demande en puces destinées aux centres de données et à l'intelligence artificielle. C'est du moins ce qu'indique l'agence Bloomberg, citant une personne familière de la question qui a repris des éléments d'un déjeuner destiné aux investisseurs. L'exercice en cours, 2024, se termine fin mars. Le fabricant de puces entend lever environ 4,9 milliards de dollars dans le cadre de son IPO tant attendue, ce qui pourrait représenter la plus grande introduction de l'année.

Bloomberg cite par ailleurs des investisseurs, ayant refusé d'être identifiés, selon lesquels le directeur général d'Arm, Rene Haas, a souligné aussi l'impact fort des hausses de prix. Haas envisagerait une poursuite de la croissance robuste sur l'exercice 2026, avec une croissance 'dans le haut de la dizaine' (16 à 19% environ). Du côté des marges, la rentabilité opérationnelle ajustée, de 29% sur l'exercice clos, devrait passer à 40% environ au premier trimestre et même 60% (!) sur le long terme selon des éléments de présentation. La marge d'Ebitda à long terme pourrait quant à elle atteindre 65% à en croire les échos des présentations... Des prévisions qui peuvent sembler très optimistes. Arm doit pricer son introduction le 13 septembre. Les premières cotations auraient lieu le lendemain sur la place américaine, avec une valorisation potentielle de 50 à 54 milliards.