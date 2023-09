Arm Holdings : imminent !

(Boursier.com) — Arm Holdings, le concepteur britannique de puces contrôlé par le Japonais SoftBank, a pricé hier son introduction en bourse à 51$ par titre, en haut de fourchette, pour une valorisation proche de 55 milliards de dollars. 95 millions de titres sont proposés, SoftBank conservant plus de 90% du capital. Le titre devrait coter dans quelques instants, à 16h20. L'offre a été sursouscrite 12 fois. La réaction des marchés sera surveillée de près et pourrait également faire bouger les grands acteurs du compartiment, Nvidia, AMD, Texas Instruments ou Intel - et pourquoi pas STMicroelectronics - ce jour.