Arm Holdings : des prévisions décevantes

(Boursier.com) — Arm Holdings, le concepteur britannique de puces contrôlé par le groupe japonais SoftBank et introduit à Wall Street en septembre sur un cours de 51$ par action, va revenir à son point de départ ce jeudi. Le titre est attendu ainsi en recul de 5% sous les 52$. Arm a fourni hier soir des résultats contrastés et une guidance inférieure aux anticipations de marché, pour sa première publication post-IPO. Pour le deuxième trimestre clos en septembre, la perte nette s'établit à 509 millions de dollars, avec les dépenses de compensations en actions. Les revenus ont augmenté de 28% à 806 millions de dollars, à comparer à un consensus de 744 millions. Le bénéfice ajusté est lui aussi supérieur aux attentes à 36 cents par action. Le groupe envisage pour l'exercice 2024 une fourchette de revenus autour de 3,02 milliards de dollars, ce qui dépasserait légèrement les attentes, mais la guidance du seul troisième trimestre ressort mitigée, avec un milieu de fourchette de 760 millions de dollars, contre 768 millions de consensus. Compte tenu de la forte valorisation du dossier en bourse, il n'en fallait pas plus pour faire régresser la valeur.