Arm flambe à Wall Street, bientôt les 100 milliards de dollars !

(Boursier.com) — Arm Holdings, le concepteur britannique de puces contrôlé par le groupe japonais SoftBank et introduit à Wall Street en septembre, a plus que convaincu hier soir par ses résultats trimestriels. Le titre s'envolait même de près de 20% après bourse, après avoir grimpé de plus de 40% au plus haut en post-clôture. Il faut dire que les prévisions du groupe sont étonnamment fortes, Arm envisageant des revenus du quatrième trimestre fiscal clos fin mars allant de 850 à 900 millions de dollars, contre environ 780 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 30 cents, contre 21 cents de consensus. Les revenus de l'exercice 2024 clos en mars sont maintenant anticipés entre 3,16 et 3,21 milliards de dollars, soit un ajustement en hausse. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 14% à 824 millions de dollars, alors que le bpa ajusté a été de 29 cents. Le consensus était de 25 cents de bpa ajusté trimestriel pour 760 millions de revenus. Les revenus de licences ont augmenté de 18% à 354 millions, alors que les revenus de royalties ont progressé de 11% à 470 millions.

La capitalisation boursière devrait avoisiner les 100 milliards de dollars aujourd'hui. Le dossier pèse donc plus de 30 fois son chiffre d'affaires prévisionnel, ce qui n'est pas forcément raisonnable... Après une IPO à 51$ froidement reçue en septembre, les investisseurs s'arrachent désormais les titres à plus de 90$ - et même jusqu'à 106$ après bourse hier soir.