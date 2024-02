Arm : +100% en une semaine, une valorisation à 50 fois le chiffre d'affaires... Normal ?

(Boursier.com) — Arm Holdings s'enflammait encore de 29% à Wall Street hier soir vers les 149$, cumulant un gain de plus de 100% en une seule semaine. Jeudi, le titre s'envolait déjà de 48% pour atteindre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Le dossier pèse désormais 153 milliards de dollars, près du triple de son prix récent d'introduction ! Le designer britannique de puces contrôlé par le groupe japonais SoftBank et introduit à Wall Street en septembre, a annoncé la semaine dernière ses derniers chiffres. Arm envisage des revenus du quatrième trimestre fiscal clos fin mars allant de 850 à 900 millions de dollars, contre environ 780 millions de consensus. Le bénéfice ajusté par action est anticipé à 30 cents, contre 21 cents de consensus.

Les revenus de l'exercice 2024 clos en mars sont maintenant anticipés entre 3,16 et 3,21 milliards de dollars, soit un ajustement en hausse. Pour le troisième trimestre fiscal juste clos, les revenus ont augmenté de 14% à 824 millions de dollars, alors que le bpa ajusté a été de 29 cents. Le consensus était de 25 cents de bpa ajusté trimestriel pour 760 millions de revenus... Alors que les investisseurs semblent à la recherche du "nouveau Nvidia" et se mettent donc en quête de fortune, le dossier Arm profite des spéculations, au point de capitaliser désormais près de 50 fois son chiffre d'affaires annuel prévisionnel ! Le consensus actuel des analystes est de 3,16 milliards de revenus sur l'exercice en cours et 3,92 milliards pour le suivant.

Le rallye sans doute un peu excessif d'Arm en bourse s'explique par son partenariat étroit avec Nvidia et l'étroitesse du flottant. SoftBank Group s'est pour sa part également envolé dans une moindre mesure sur la place japonaise, s'adjugeant près de 30% en une semaine, au plus haut depuis mai 2021. Le géant japonais détient encore environ 90% du capital d'Arm...